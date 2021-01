Sintra aumenta capacidade de testagem à Covid-19 com novo centro de rastreio móvel

A Câmara de Sintra anunciou esta quarta-feira que aumentou a capacidade de testagem no concelho ao colocar em funcionamento mais um centro de rastreio móvel à covid-19, em modelo 'drive thru', localizado em Agualva-Cacém.

Em comunicado, a autarquia explica que a instalação deste centro, que resulta de um protocolo celebrado entre a autarquia e a Unilabs, vai permitir aumentar a capacidade de testagem e "possibilitar um maior controlo da situação epidemiológica".

Citado na nota, o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, refere que "o município de Sintra encontra-se mobilizado para a implementação de medidas sociais que sejam necessárias ao combate da pandemia" de covid-19.

"O município tem vindo a desenvolver uma estratégia alargada de testagem, em especial dos profissionais da primeira linha de intervenção e dos utilizadores e trabalhadores de equipamentos de utilização coletiva", salienta o autarca.

A Câmara de Sintra considera que, no atual contexto de aumento significativo do número de novos casos de covid-19, "é importante alargar e facilitar ainda mais o acesso à realização de testes por parte da população geral numa perspetiva preventiva, permitindo a identificação e combate das cadeias de propagação do vírus".

A instalação do novo centro alarga a capacidade de testagem no concelho, onde existe já uma rede de locais de realização de testes de várias entidades com as quais a autarquia coopera, nomeadamente a Cintramédica, Germano de Sousa e Joaquim Chaves.

O novo centro de testes encontra-se instalado no parque de estacionamento da Avenida Miguel Freire da Cruz e Rua de Cabo Verde, no Cacém, funcionando todos os dias, entre as 09h00 e as 18h00.

