Sinusite causa dor e bloqueio ao respirar

A poluição é um dos fatores que pode despoletar a infeção nasal, designada por sinusite. A chegada do frio e da humidade associados à circulação de partículas nocivas poluentes podem também despoletar uma inflamação capaz de provocar uma sinusite.Em Portugal, uma em cada quatro pessoas (2,5 milhões) sofre desta infeção que é originada por vírus, bactérias ou fungos.A inflamação ocorre nos seios perinasais, cavidades revestidas por uma membrana mucosa idêntica à das fossas nasais, que existem nos ossos da cara que rodeiam o nariz e que comunicam através de pequenos orifícios com as fossas nasais.Estas cavidades produzem muco, que é drenado pelo nariz e cuja função é proteger as vias respiratórias. O contacto com elementos agressivos existentes na poluição atmosférica promove a inflamação. O resultado é os seios perinasais ficarem bloqueados com a acumulação de muco, uma situação que provoca infeção e dor.Além de partículas poluentes nocivas são também causas de sinusite o pó doméstico, os pólenes e os pelos dos animais.Os riscos podem também existir na gripe, traumatismo de nariz ou mudança brusca de pressão associada ao voo e mergulho.A utilização de sprays nasais para evitar a sinusite deve ser feita por curtos períodos de tempo. O ato de assoar deve ser delicado, para evitar que as secreções possam subir em vez de descerem.A sinusite pode ser aguda, quando dura menos de quatro semanas, ou crónica, quando se estende por um período maior. O tratamento é importante porque as lesões podem obrigar à correção dos seios perinasais por cirurgia.Os sintomas da sinusite são diversos: febre, fraqueza, fadiga, tosse e congestão nasal. As cefaleias são comuns e pode ocorrer redução do paladar e olfato e mau hálito. É também sentida dor no nariz e dentes.