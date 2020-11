Um sismo foi registado, esta quarta-feira, pelas 8h11, na zona de Olhão, no Algarve.

A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que destaca que o epicentro do sismo, com magnitude de 3.3 na escala de Ritcher, foi registado a 50 quilómetros de Olhão.

De acordo com o IPMA não há informação de que o sismo tenha sido sentido.