Sismo de 2.6 na escala de Richter registado no Algarve

Um sismo com magnitude 2.6 na escala de Richter foi registado esta madrugada de domingo no Algarve, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo, com epicentro localizado a cerca de oito quilómetros a nordeste de Vila do Bispo, foi registado à 1h19 nas estações da Rede Sísmica do Continente, referiu o IPMA.

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", acrescentou o instituto, sublinhando que, caso se justifique, irá emitir novos comunicados.