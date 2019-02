Sismo de 2,5 na escala de Richter em Sines

Não há registo de que o fenómeno tenha sido sentido.

17:48

Um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter foi registado este domindo pelas 16h36 nas estações da Rede Símica do Continente. O epicentro localizou-se a cerca de 16 km a Oeste-Noroeste de Sines.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera "não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido".