Sismo de 3,1 de magnitude registado em Olhão

Um sismo de magnitude 3,1 foi registado ao início da tarde deste sábado em Olhão, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O epicentro do abalo sísmico localizou-se a cerca de 55 quilómetros a Sul-Sudeste de Olhão."Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", sublinhou o IPMA.