Sismo de 3.3 na escala de Richter sentido perto de Melgaço

Um sismo de magnitude 3.3 na escala de Richter foi esta terça-feira sentido perto de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de dez quilómetros este de Melgaço e foi registado pelas 5h14 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

Este abalo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Amares, no distrito de Braga.

O sismo foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Esposende, também no distrito de Braga.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequeno (2.0-2.9), pequeno (3.0-3.9), ligeiro (4.0-4.9), moderado (5.0-5.9), forte (6.0-6.9), grande (7.0-7.9), importante (8.0-8.9), excecional (9.0-9.9) e extremo (superior a 10).

O nível III da escala de Mercalli, significa uma intensidade fraca.

De acordo com a definição do IPMA para esta escala de XII níveis, no nível III pode ser sentido dentro de casa, os objetos pendentes baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados e é possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo.