Epicentro localizou-se a cerca de quatro quilómetros a Este-Nordeste de Melgaço, em Viana do Castelo.

20:09

o epicentro localizou-se a cerca de 4 quilómetros a Este-Nordeste de Melgaço.





O fenómeno sísmico também foi sentido em várias localidades, relatadas pelos leitores ao CM, como São Mamede em Festa, Celorico de Basto, Paços de Ferreira e Arcos de Valdevez.

Um sismo de 3,4 de magnitude foi sentido este sábado em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo.Segundo informações do IPMA,O alerta foi dado às 19h55.