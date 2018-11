Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 3,6 de magnitude registado no mar no Cabo de São Vicente

Abalo foi registado pelo Instituto Geográfico Nacional de Espanha.

08:58

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou um sismo de 3,6 na escala de Richter, às 23h45 de sábado, em Gorringe, a 200 quilómetros a sudoeste do Cabo de São Vicente.



O abalo foi registado pelo Instituto Geográfico Nacional de Espanha com magnitude de 4,3.