Sismo de 3,8 na escala de Richter sentido nos Açores

Um sismo de magnitude 3,8 na escala de Richter foi sentido na tarde desta quinta-feira na ilha do Faial, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a Oeste do Capelo.O sismo foi registado às 13h44 locais (menos uma hora do que em Lisboa).

"De acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) na região de Castelo Branco, Ilha do Faial", pode ler-se no comunicado do IPMA.



Até ao momento, não há registo de danos pessoais ou materiais.



Segundo a página na internet do CIVISA, a atividade sísmica a oeste da ilha do Faial "encontra-se ligeiramente acima dos valores normais de referência".