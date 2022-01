Um sismo de magnitude de 4,1 (na escala de Ritcher) foi sentido no concelho de Santo Tirso, esta quinta-feira.



Há relatos de que o sismo tenha sido sentido, embora com menor intensidade, também nos concelhos da Póvoa de Lanhoso, em Braga, e Ponte de Lima, em Viana do Castelo.



O registo do sismo foi pelas 14h44.