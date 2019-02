Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 2,2 sentido em Torre de Moncorvo

Epicentro do sismo, que ocorreu às 21h46, localizou-se a cerca de dez quilómetros a este da vila.

11.02.19

Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi esta segunda-feira sentido em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo que não existem feridos ou danos materiais.



"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) na região de Torre de Moncorvo", refere o IPMA em comunicado.



Segundo o IPMA, o epicentro do sismo, que ocorreu às 21h46, localizou-se a cerca de dez quilómetros a este da Torre de Moncorvo.