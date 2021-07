Um sismo de magnitude 2.5 foi registado esta madrugada de terça-feira a cerca de 12 km a Norte-Noroeste de Mourão.



De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), não houve danos materiais nem feridos a registar. No entanto, o sismo foi sentido foi sentido com intensidade máxima III nos concelhos de Moura (Beja), Alandroal e Mourão (Évora).





Alerta ocorreu cerca das 01h36.