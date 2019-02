Sismo de magnitude 2,6 sentido a 20 quilómetros de Sesimbra

Epicentro do abalo localizou-se a cerca de 20 quilómetros a oeste-sudoeste da vila.

Por Lusa | 01:17

Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter foi sentido este domingo, pelas 00h27, a cerca de 20 quilómetros de Sesimbra, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O epicentro do abalo localizou-se a cerca de 20 quilómetros a oeste-sudoeste de Sesimbra, adiantou o IPMA, em comunicado.



"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica atualizada. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", referiu ainda aquele organismo.