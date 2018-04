Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 3,7 registado ao largo do Faial

Tremor de terra registou-se pelas 19h08 desta segunda-feira.

20:47

Um sismo de magnitude 3,7 registou-se esta segunda-feira a sudoeste da ilha do Faial. Segundo a página do IPMA, o tremor de terra registou-se pelas 19h08 no Oceano Atlântico.



Não é conhecido, para já, se o sismo foi sentido em terra.