Um sismo com magnitude de 2,9 na escala de Ritcher foi registado esta sexta-feira, cujo epicentro se localizou a cerca de 18 quilómetros a oeste-sudoeste de Miranda do Douro.O sismo foi registado pelas 07h10.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere, em comunicado, que não há informação de que o sismo tenha sido sentido.