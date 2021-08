Um sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter foi esta qunta-feira, às 11h06 registado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com epicentro a 16 quilómetros de Melgaço.O abalo foi sentido, segundo o IPMA, nas zonas de Terras de Bouro (Braga) e Arcos de Valdevez (Viana do Castelo).

Fonte do Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Viana do Castelo referiu não ter sido registada nenhuma ocorrência resultante do sismo.