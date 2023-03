Sistema de abastecimento de água no Porto condicionado até sábado

O abastecimento de água vai estar condicionado no Porto, Maia e Matosinhos, até às 20h00, deste sábado, porque a principal adutora que serve o norte da cidade invicta sofreu uma rotura.A reparação vai ter ínicio esta sexta-feira e essa intervenção implica a suspensão do abastecimento de água em algumas zonas da cidade, de acordo com um comunicado da Câmara Municipal do Porto. "A Águas e Energia do Porto está a realizar todos os esforços para minimizar o impacto desta situação", diz o comunicado.Após a reposição do abastecimento, a empresa municipal alerta para a "possível ocorrência de alguma turvação natural da água das torneiras, situação que ficará, entretanto, normalizada".