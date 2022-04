O Sistema Integrado de Mobilidade da Cova da Iria foi anunciado como peça importante para gestão do tráfego aquando da visita do Papa a Fátima, em 2017. Custou 820 mil euros mas nunca funcionou.Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, explicou que o sistema "não teve em conta as condições no terreno".Ao, o Santuário confirmou que há pórticos degradados.