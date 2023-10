Site da Fnam bloqueado em hospitais e centros de saúde

O acesso ao site da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) esteve bloqueado nos hospitais e centros de saúde do SNS durante vários dias. Segundo a Fnam, na quinta-feira, dia em que decorreram negociações entre Governo e sindicatos, “muitos médicos não conseguiram aceder ao site para se informarem do desfecho da reunião”.Fonte do Ministério da Saúde esclareceu aoque houve um bloqueio automático do sistema informático do SNS ao detetar um “potencial risco” oriundo do site.