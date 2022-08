O site para candidaturas à 1ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior vai reabrir no próximo domingo, para novas inscrições ou alterações, depois de o Governo ter aprovado um reforço de vagas para fazer face ao elevado número de candidaturas. Um despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado esta terça-feira, determina a abertura da plataforma (www.









Ver comentários