Site do Continente e alguns serviços da aplicação repostos após ataque informático à Sonae

Os serviços do site do Continente e a App Cartão do hipermercado foram esta quarta-feira repostos depois da MC Sonae ter sido vítima de ataque informático há uma semana, informou a empresa em comunicado.



De acordo com a nota "já é possível comprar online, consultar e utilizar saldo; visualizar, recuperar e usar cupões, consultar movimentos, vantagens, marcas associadas e informação sobre lojas e ainda beneficiar da caderneta de selos".





No entanto, a MC Sonae conta ainda recuperar em breve algumas funções da App Cartão Continente que ainda não se encontram operacionais tais como "recuperar transações; Continente Pay e novas Adesões à App".Após o trabalho de investigação forenso no seguimento deste ataque, "não há a evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados", destacou a empresa, salientando que "os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, Continente Online e Wells Online não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida".

A MC Sonae lamenta ainda os constrangimentos causados aos cliente e "agradece a todos os colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores e concorrentes que se solidarizaram com a empresa".