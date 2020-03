"Situação complicada": Autarca de Ovar revela que já morreram 8 pessoas e 200 estão infetadas com coronavírus

Salvador Malheiro revela que há 200 pessoas infetadas em Ovar e cinco casos de pessoas recuperadas.

O presidente da Câmara Municipal de Ovar disse este domingo que a situação está "muito complicada" na cidade, e deu conta de mais três mortes devido ao coronavírus nas últimas 24 horas, o que faz um total de oito na região.Num vídeo enviado às redações,"Temos o compromisso por parte do Governo de que amanhã será colocada no Lar da Santa Casa da Misericórdia, onde estão 120 idosos, em parmanência uma equipa de médicos enfermeiros", afirmou o autarca."O Governo comprometeu-se também a montar um hospital de campanha no Arena Dolce Vita", termina agradecendo o apoio.