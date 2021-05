Situação em Odemira e Livro Verde: O debate entre Governo e parceiros no Parlamento

Os parceiros sociais debateram esta quarta-feira com o Governo o resto do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, mas foi a situação dos trabalhadores imigrantes de Odemira que ocupou grande parte da reunião de Concertação Social desta quarta-feira.

"Fomos informados sobre as ações em desenvolvimento no concelho de Odemira, no quadro da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), nomeadamente fiscalizações a locais de trabalho, e defendemos que tudo tem de ser feito para garantir os direitos laborais e os direitos humanos", disse Ana Pires, dirigente da CGTP, após o encontro à agência Lusa.

Segundo a sindicalista, "as redes de tráfico de trabalhadores" não são uma novidade para a CGTP, cujos sindicatos têm vindo a denunciar a situação "que existe não só no setor agrícola, mas também no da logística".

"É preciso de uma vez por todas tratar destas questões e acabar com as redes de tráfico de trabalhadores. É óbvio que existem casos de polícia, mas também é preciso responsabilizar quem emprega estes trabalhadores porque o problema de fundo são os baixos salários pagos e a falta de condições de trabalho", disse Ana Pires.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, trouxe de novo o tema do teletrabalho à Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), que decorreu por videoconferência devido aos constrangimentos pandémicos.

Segundo o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, a ministra informou os parceiros sociais de que as regras para o teletrabalho obrigatório se vão manter em vigor até final de maio.

O Governo irá depois ouvir os especialistas epidemiologistas para fazer novo ponto de situação sobre as regras relativas ao teletrabalho, reuniões e eventos.

José Cordeiro, dirigente da UGT, disse que a central aguarda a definição dos novos critérios para o teletrabalho obrigatório, mas que espera que a situação se mantenha no concelho de elevado risco pandémico e nas empresas com mais de 50 trabalhadores.

O principal ponto da ordem de trabalhos da CPCS era a continuação do debate do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, mas o balanço das medidas de apoio extraordinárias para fazer face aos efeitos da pandemia da covid-19 e a situação dos trabalhadores imigrantes do concelho de Odemira ocuparam a maior parte da reunião.

O presidente da CCP disse à Lusa que os parceiros sociais apenas falaram na generalidade do que faltava debater do Livro Verde, mas enviaram os seus pareceres por escrito.

"Era demasiado material para tão pouco tempo", considerou Vieira Lopes.

Para o líder da CCP, o Livro Verde "tem coisas muito genéricas, algumas das quais merecem a concordância de todos, mas tudo depende do que vier a seguir", ou seja das alterações que venham a ser feitas ao Código do Trabalho.

Ana Pires também considerou que era "muita matéria e muito densa, para discutir em tão pouco tempo".

O Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho foi apresentado pelo Governo aos parceiros sociais em 31 de março e deverá ser colocado em discussão pública até ao final de maio.

Segundo o documento, que será a base para a regulamentação de novas formas de trabalho, as situações em que o trabalhador pode optar pelo teletrabalho, independentemente de acordo com o empregador, devem ser alargadas, e abranger a Administração Pública.

Os autores defendem que a legislação deve "alargar as situações em que o trabalhador tem direito a teletrabalho independentemente de acordo com o empregador, em modalidade de teletrabalho total ou parcial", sendo que a medida deve ter em conta nomeadamente situações "no âmbito da promoção da conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar" e "em caso de trabalhador com deficiência ou incapacidade".

De acordo com o Livro Verde, deve ainda ficar assegurado que "não existe acréscimo de custos para os trabalhadores" em teletrabalho.

Quanto à regulação do trabalho em plataformas digitais, como a Uber ou a Glovo, os autores propõem que deve ser criada "uma presunção de laboralidade para estes trabalhadores" e também "um sistema contributivo e fiscal adaptado a esta nova realidade".