"Situação está muito complicada": Presidente da Câmara sobre incêndio em Ourém

O presidente da Câmara de Ourém (Santarém) disse esta sexta-feira que a situação relativa ao incêndio que começou no concelho há mais de 24 horas e que já chegou ao distrito de Leiria "está muito complicada".

"A situação está muito complicada ainda. As casas estão no meio da floresta e muito dispersas", afirmou Luís Albuquerque.

Adiantando que a preocupação é proteger casas, Luís Albuquerque disse à agência Lusa pelas 16h45 que, embora o vento agora esteja mais calmo, a sua intensidade, meia hora antes, "foi suficiente para fazer novas projeções".

À população, o presidente do Município de Ourém pede calma, garantindo que os meios estão no local para combater o incêndio e proteger pessoas e bens.

O alerta para incêndio, na localidade de Cumeada, na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, chegou às autoridades pelas 16h37 de quinta-feira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, pelas 17h00 estavam no combate ao incêndio 523 operacionais, apoiados por 151 viaturas e sete meios aéreos.

O incêndio estendeu-se ao concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria.

Até àquela hora, foram registados 13 feridos ligeiros, dos quais 11 são agentes da proteção civil e dois civis. Trata-se de situações relacionadas com exaustão e inalação de fumos.

Entretanto, a empresa concessionária do abastecimento de água ao concelho de Ourém, a Be Water, informou, através da rede social Facebook do Município de Ourém, que, "devido ao apoio no combate ao incêndio que se tem vindo a alargar no concelho de Ourém, poderão ocorrer perturbações no abastecimento de água na área da União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou esta sexta-feira para nove os distritos de Portugal continental que estarão em alerta laranja no sábado, devido ao risco elevado de incêndio florestal.

Em conferência de imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, explicou que aos seis distritos em alerta laranja, o segundo mais elevado, já esta sexta-feira, juntam-se a partir das 00h00 de sábado mais três.

"Seis distritos encontram-se em alerta laranja - Vila Real Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém - e a partir das 00h00 horas de amanhã, sábado, irão ser elevados os estados de alerta laranja para os distritos de Leiria, Coimbra e Aveiro e os restantes em alerta amarelo", disse André Fernandes.

Na quinta-feira, o Governo decretou a situação de alerta devido ao "significativo aumento do risco de incêndio rural" a partir das 00h00 desta sexta-feira e até ao dia 15 de julho.

Já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 16 distritos de Portugal continental sob aviso laranja no sábado, mantendo-se apenas Faro e Viana do Castelo sob aviso amarelo, devido à previsão de tempo quente.