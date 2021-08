Números do emprego no 2.º trimestre mostram "vitalidade da economia", considera Siza Vieira

O ministro da Economia considera que os números divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes ao segundo trimestre deste ano mostram capacidade de criação de emprego, o que é "um sinal de vitalidade da economia".

Numa declaração enviada à comunicação social, Pedro Siza Vieira refere que "a capacidade de criação de emprego é um sinal de vitalidade da economia", acrescentando que as "novas empresas, empresas que crescem ou empresas que retomam a sua atividade são aquelas que contratam pessoas, porque sabem que vão ter clientes que podem necessitar dos seus serviços".

"A população empregada em Portugal neste período é o máximo histórico e ultrapassou mesmo os valores do segundo trimestre de 2019", salientou. Deu conta de que, "neste momento, há 4,810 milhões pessoas a trabalhar em Portugal. São mais 128 mil pessoas do que no trimestre anterior", acrescentando considerar serem números "impressionantes".