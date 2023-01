SNPVAC diz que bónus da CEO da TAP permitiria "aliviar um pouco mais os cortes" aos trabalhadores

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse que o bónus a que a presidente executiva terá direito caso cumpra os objetivos do plano de reestruturação permitiria "aliviar um pouco mais os cortes" aos trabalhadores.

Numa nota aos associados, o sindicato destacou que os dois milhões de euros, noticiados no domingo pelo Correio da Manhã, "permitiriam acabar com a existência de tripulantes com 'meio per diem', e consequentemente atenuar a rigidez financeira imposta aos trabalhadores do grupo TAP, assim como aliviar um pouco mais os cortes" a que são sujeitos.

"É de lamentar ficarmos a saber pela comunicação social que a CEO [presidente executiva, Christine Ourmières-Widener] da TAP terá um prémio de dois milhões de euros se cumprir com os objetivos do plano de reestruturação, apesar dos trabalhadores da TAP e dos contribuintes portugueses continuarem a desconhecer o conteúdo desse plano", salientou o sindicato.

O SNPVAC recordou ainda a administração "da sua comunicação interna de dia 19 de janeiro", destacando que aguarda os 48 milhões de euros "prometidos aos trabalhadores do grupo TAP, que estariam suspensos, caso tivesse ocorrido a greve", prevista para entre 25 de janeiro e 31 de janeiro, que cancelaram.

"Como tal não ocorreu, aguardamos que a empresa venha a proceder ao prometido 'alívio dos cortes salariais efetuados', mediante o crescimento económico e operacional da TAP", referiu, acrescentando que "não basta enaltecer os lucros históricos, é preciso saber recompensar os principais responsáveis por essa recuperação: os trabalhadores do grupo TAP".

O sindicato questionou ainda, sobre a bónus, o porquê da CEO "não ter referido esse valor aquando da sua ida à Assembleia da República", garantindo que se comprova "uma vez mais que não são os Acordos de Empresa os responsáveis pela situação financeira da TAP e que a ânsia da sua renovação não advém por serem antigos, mas por afastar, e muito, possíveis interessados e condicionar prováveis bónus da administração".

"Exigimos uma gestão séria e transparente e reafirmamos que não somos contra prémios de gestão, mas sim contra uma gestão que apenas tem como objetivo atingir um prémio à custa dos cortes dos nossos salários, das nossas vidas e nossos direitos", rematou.

A Lusa questionou a TAP sobre o bónus, que remeteu para as declarações da CEO no parlamento, afirmando que não tem "nada a acrescentar ao que ela disse na ocasião".

O Ministério da Infraestruturas, também contactado, ainda não respondeu.