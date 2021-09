SNS alarga idade para mulheres tratarem problemas de fertilidade

As mulheres que pretendam realizar tratamentos de fertilidade no Serviço Nacional de Saúde têm desde março a possibilidade de o fazer mesmo que tenham atingido a idade-limite.A medida excecional, tomada pelo Ministério da Saúde devido à pandemia de Covid-19, que levou a atrasos e à suspensão de procedimentos de procriação medicamente assistida (PMA), permitiu que as mulheres que ultrapassaram o limite de idade entre 18 de março de 2020 e 28 de fevereiro deste ano dispusessem de mais 6 meses para a realização dos tratamentos.