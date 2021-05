SNS com défice de 265 milhões de euros

A execução orçamental dos primeiros quatro meses de 2021 “comprova um agravamento da situação financeira do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”. Quem o diz é o Conselho Estratégico Nacional da Saúde (CENS), especificando que “o défice do SNS elevou-se a 265 milhões” de janeiro a abril, “o que denuncia um fortíssimo agravamento das condições financeiras”. Do lado da receita, “as transferências do Orçamento do Estado aumentaram 3,5%, sendo que o padrão das receitas do SNS está claramente abaixo do previsto” para 2021.









Para o CENS, “estes números são muito preocupantes e reforçam a necessidade de uma nova abordagem orçamental para o SNS”.