Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) trabalharam mais horas extras em 2023 do que no ano anterior, mas também houve mais ausências ao trabalho devido às greves.



Os dados publicados no Portal da Transparência mostram que no ano passado houve mais de 55 milhões de horas de trabalho extraordinário, um aumento de 2,38 milhões (4,5%) face a 2022.









