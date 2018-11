Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SNS com menos 68 milhões de euros para gastar em análises e exames

Verba disponível passa de 1234 milhões de euros em 2018 para 1166 milhões em 2019.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter menos 68 milhões de euros para gastar em análises e exames no próximo ano, segundo a nota explicativa do Ministério da Saúde (MS) sobre o Orçamento do Estado para 2019.



De acordo com o documento, até ao final deste ano o SNS vai gastar menos 101 milhões de euros nos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), ou seja, análises clínicas, exames e outros subcontratos.



Em 2017 a despesa do SNS com os MCDT foi de 1237 milhões de euros, sendo que para este ano as previsões apontam para que, até 31 de dezembro, sejam gastos 1136 milhões (menos 101 milhões). Isto apesar de, no Orçamento do Estado para 2018, o Governo ter previsto gastar acima desse valor – tinha orçamentado para este ano 1234 milhões de euros.



Na nota do Ministério da Saúde não é feita qualquer referência a uma justificação para a diferença de valores que vai permitir ao SNS poupar 101 milhões de euros com os MCDT este ano. Mas a intenção é de continuar a cortar nesta despesa com análises e exames.



A poupança com os MCDT tem sido uma meta do Governo. Já no OE para 2017, o Governo determinou que ia gastar menos 200 milhões de euros. E no OE para 2018 determinou que os hospitais só podiam passar credenciais para os doentes realizarem exames e análises em clínicas privadas, com convenção com o Estado, quando o SNS não conseguisse dar resposta.



Medida que o Governo prevê que continue a ser aplicada no próximo ano. Para intensificar a realização de exames no SNS, vai ser criado o Centro Integrado de Diagnóstico e Terapêutica (CIDT). Este centro, que será o maior do País, irá funcionar no Parque Saúde, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa. As previsões ditam que o novo centro de exames deva fazer, em média, 625 mil exames e análises clínicas por ano.



Governo quer cortar na despesa com medicamentos

Para o próximo ano prevê-se que o Governo continue a pressionar os fornecedores da área da Saúde para reduzir os preços. De acordo com a proposta do OE para 2019, a estimativa para cortes é na ordem dos 83,7 milhões de euros, nomeadamente na área dos medicamentos, dispositivos médicos e reagentes. Só com os remédios o objetivo é poupar cerca de 10 milhões de euros em 2019.



PORMENORES

10 922 milhões para 2019

O Ministério da Saúde vai ter mais 523,3 milhões de euros para gastar em 2019, num total de 10 922 milhões de euros: é um acréscimo de cinco por cento em relação a 2018.



Centros de Saúde

O Governo prevê no OE 2019 a abertura de mais Unidades de Saúde Familiares e ter mais centros de saúde com mais meios para fazer exames de diagnóstico, como análises.