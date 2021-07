O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tinha ao serviço, em 31 de maio, 346 médicos reformados. Segundo os números avançados ao CM pelo Ministério da Saúde, 157 trabalham na região de Lisboa e Vale do Tejo, 80 no Norte, 54 no Centro, 31 no Alentejo, 20 no Algarve e 4 nos serviços centrais. No entanto, até ao final do ano, este número deverá baixar. Um despacho publicado em março indica que em 2021 podem ...