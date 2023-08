O Serviço Nacional de Saúde vai passar, a partir de 1 de janeiro, a contar com um novo modelo de gestão em que as centenas de centros de saúde e hospitais serão repartidos por 39 Unidades Locais de Saúde (ULS).



“Nós vamos criar 31 novas ULS, ou seja, 31 novas empresas públicas que se juntam às oito que já existiam, perfazendo 39”, divulgou, na quarta-feira, o diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo.









