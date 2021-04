SNS24 atendeu mais de 1,6 milhões de chamadas nos primeiros três meses do ano

A Linha SNS24 atendeu nos primeiros três meses deste ano mais de 1,6 milhões de chamadas, mais do dobro do verificado em igual período de 2020, disse à agência Lusa o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

No primeiro trimestre de 2020, que inclui o mês de março, quando começou a pandemia em Portugal, foram atendidas cerca de 700 mil chamadas.

Segundo Luís Goes Pinheiro, o número de chamadas no primeiro trimestre de 2021 para a Linha SNS24 ultrapassa "largamente todo o ano de 2019" em que foram atendidas 1.485.000 chamadas.