Dos 264 contratos da Jornada Mundial da Juventude já conhecidos, apenas 38 não foram efetuados por ajuste direto, dividindo-se entre concursos públicos, adjudicações por consulta prévia e concursos limitados.O Observador fez um levantamento e contabiliza que os contratos celebrados por entidades públicas publicados no Portal Base somam 41,6 milhões de euros (valor sem IVA), com os ajustes diretos a representarem 23 milhões de euros (sem IVA).Entre os dez contratos com valores mais baixos, entre 122 e 3500 euros, sete foram celebrados após um concurso público. Por curiosidade, destaque para um ajuste direto de 121,90 euros da Câmara de Almada para a aquisição de cabos de madeira para esfregonas.