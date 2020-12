A Federação Nacional de Professores (Fenprof) anunciou uma greve nacional para sexta-feira, dia 11, depois de ter realizado uma consulta a cerca de 5200 docentes. Segundo a Fenprof, nesta consulta, 40% dos professores defenderam a greve; 40% escolheram a contestação pela via institucional; e 20% optaram por uma manifestação nacional. Apesar de menos de metade dos docentes ter escolhido a greve foi essa a opção da maior estrutura sindical de docentes.





CM Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, que confia numa “boa participação” na greve. O dirigente acredita que a pandemia não está a desmobilizar a classe: “Na consulta, foi perguntado se devíamos avançar para a luta de imediato, apesar da situação pandémica, e 88,8% responderam que sim.”



“Isto não era um referendo mas sim uma consulta, e foi um dos elementos em consideração, como foram as dezenas de reuniões que fizemos nas escolas e via online com cerca de 1500 professores”, disse aoMário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, que confia numa “boa participação” na greve. O dirigente acredita que a pandemia não está a desmobilizar a classe: “Na consulta, foi perguntado se devíamos avançar para a luta de imediato, apesar da situação pandémica, e 88,8% responderam que sim.”

O principal motivo da greve é o “bloqueio negocial com o Ministério da Educação (ME)”. Se o ME marcar uma reunião até quarta-feira a greve é desmarcada. “Praticamente há três anos que não negociamos com o Governo. As regras nas escolas contra a Covid foram impostas, quando é matéria de negociação obrigatória segundo a lei da segurança no trabalho”, afirma Mário Nogueira, criticando a falta de distanciamento nas salas de aulas porque as turmas não foram divididas. A falta de atratividade da profissão, a precariedade e o envelhecimento da classe são outros problemas: “Não é o salário que está em causa. A greve é uma pedrada no charco pantanoso da falta de diálogo. Não exigimos que se entendam connosco, mas têm de negociar o que é de lei.”