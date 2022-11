Este é o tempo considerado adequado para a cirurgia, uma vez que depois desse período a possibilidade de complicações aumenta, numa patologia que afeta sobretudo pessoas idosas.



Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizaram o ano passado 12 211 cirurgias devido a fraturas na anca ou no colo do fémur, mas apenas 47,19% das intervenções ocorreram nas primeiras 48 horas após a admissão do utente.Este é o tempo considerado adequado para a cirurgia, uma vez que depois desse período a possibilidade de complicações aumenta, numa patologia que afeta sobretudo pessoas idosas.o médico ortopedista João Gamelas.

Apesar de insuficientes, estes 47,19% de cirurgias em 48 horas após a admissão constituem o valor mais elevado dos últimos cinco anos. Segundo João Gamelas, a explicação para esta percentagem não ser maior está na “falta de recursos suficientes”, mas também porque “muitos doentes não têm condições para realizar a cirurgia” em 48 horas, por exemplo, por serem diabéticos ou terem Covid. Há uma grande disparidade no País, com unidades acima de 80% de cirurgias em 48 horas e outras que ficam abaixo de 15%.

Pouco impacto da Covid



Estas cirurgias não foram muito afetadas com a pandemia de Covid-19, com o total a manter-se em torno das 12 mil intervenções em 2020 e 2021.





Região Norte melhor







Das 10 unidades com melhores resultados, sete situam-se no Norte. Das 10 piores, apenas uma é no Norte (Barcelos).

Via verde encurta prazo



João Gamelas dirige desde junho a Ortopedia do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, que teve 30%: “Vamos implementar a via verde da fratura do colo do fémur para encurtar o prazo.”