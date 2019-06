Só 542 professores entram para o quadro

O Ministério da Educação anunciou esta quinta-feira a integração no quadro, este ano, de 542 professores através da norma-travão, que permite vincular ao fim de três contratos anuais sucessivos em horário completo.As listas definitivas do concurso externo foram publicadas esta quinta-feira no site da Direção-Geral da Administração Escolar. Desde o início da legislatura já entraram nos quadros do Ministério da Educação cerca de 8 mil professores, através de vinculações extraordinárias e da norma-travão.Neste concurso externo concorreram 34 mil professores, menos 4 mil do que no ano passado, mas apenas 542 cumprem os critérios para vincular."Muitos destes professores têm 15 e 20 anos de serviço. Os 8 mil que ingressaram nos quadros nesta legislatura são aqueles que era inevitável entrar, mas deviam ter entrado mais oito mil, porque muitos continuam a cumprir necessidades permanentes nas escolas", afirmou aoMário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.O dirigente defende que, "em relação à precariedade, o Governo fez os mínimos a que estava obrigado por imposição da diretiva Europeia que impede o abuso da contratação a prazo". Depois de intimado pela Comissão Europeia, o ex-ministro Nuno Crato iniciou em 2015 as vinculações, que foram prosseguidas por este Governo.Este ano houve 34 mil candidatos, menos quatro mil do que em 2018, confirmando o decréscimo dos últimos anos. "Cada vez vai haver menos candidatos porque muitos fugiram da profissão devido ao agravamento das condições. Nos últimos 10 anos desapareceram das listas 10 a 12 mil professores", diz Mário Nogueira, frisando que "nos cursos de formação de professores houve zero candidatos no politécnico da Guarda e um no de Portalegre".‘Carreira docente dignificada, condição de futuro’ é o mote do 13º Congresso Nacional dos Professores que, a 14 e 15 de junho, em Lisboa, terá em debate o congelamento das carreiras, a aposentação e o desgaste. Será também eleita a direção da Fenprof para o próximo mandato.Os cerca de oito mil professores que entraram para o quadro nos últimos anos tinham em média 50 anos de idade. Houve professores a vincular com mais de 60 anos, à beira da idade da reforma.O grupo de Educação Especial foi o que teve mais professores a entrar (111), seguido do 1º ciclo (95). Nos dois últimos anos ingressaram no quadro mais docentes, devido às vinculações extraordinárias. Em 2018 entraram 3500 professores e em 2017 foram mais de 2000.