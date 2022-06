Só 7% dos doentes com suspeita ou confirmação de cancro foram referenciados pelos centros de saúde para primeira consulta de especialidade entre 2018 e 2020. Os dados são do relatório da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), sobre o impacto da pandemia no acesso a cuidados de saúde de oncologia.



O regulador concluiu que há dificuldades nos sistemas de informação, com a tipificação da patologia oncológica.









