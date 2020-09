O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, apresentado no início de 2019, previa mais 2.500 camas em residências universitárias no ano letivo 2020/21. Contudo, são cerca de 300 as que foram criadas.



De acordo com o jornal Público, estas vagas resultam de acordos com as autarquias ou entidades privadas. Das 18.455 camas disponíveis para os universitários, poucas são novas e criadas nas residências.

