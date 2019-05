Só mães, familiares e amigas podem ser barrigas de aluguer

Só as mulheres que já foram mães, familiares diretas ou amigas próximas da beneficiária podem ser barrigas de aluguer, defendeu o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA).A imposição da entidade que regula a procriação medicamente assistida no País serve para minimizar o risco de incumprimento do contrato de gestação de substituição, disse esta terça-feira Carla Rodrigues, presidente do CNPMA.As propostas de alteração da entidade ditam que o recurso a barrigas de aluguer só abranja casos de ausência de útero, lesão ou doença que impeça a gravidez.