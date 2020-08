Só os cafés de Lisboa ficam fora do retomar da normalidade devido à Covid-19

Os cafés na cidade de Lisboa são o único setor de comércio que está obrigado a encerrar às 21h00, por decisão da câmara presidida por Fernando Medina. Mesmo os cafés que estejam em centros comerciais não podem ficar abertos após essa hora, apesar de passar a ser permitido aos shoppings estarem abertos até mais tarde.Segundo a autarquia, "são restabelecidos os horários de funcionamento praticados antes da pandemia para todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em centros comerciais", exceto os cafés e similares.Nos restantes municípios da Área Metropolitana de Lisboa onde já foi decidido alargar o horário de funcionamento do comércio, as lojas podem ficar abertas até às 22h00 em Sesimbra, Almada, Barreiro, Seixal, Setúbal e Alcochete, e até às 24h00 em Mafra. Em Cascais, os estabelecimentos podem voltar ao horário que tinham antes da pandemia. Em Odivelas, mantém-se as 20h00 como hora limite para o encerramento.