“Só podemos andar pelo corredor”, revela português infetado com coronavírus no Japão

Após sete horas de viagem de autocarro, com escolta policial e acompanhamento médico, Adriano Maranhão deu entrada no hospital onde vai ser tratado até poder regressar a Portugal. O nazareno de 41 anos, até agora o único português infetado com o Covid-19, está em isolamento, num quarto com casa de banho, podendo circular pelo corredor."O hospital é novo, está bem preparado, tem três corredores em forma de losango,...