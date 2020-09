Sobe para 10 número de infetados de foco em Portalegre

Os casos de covid-19 no concelho de Portalegre devido a um foco relacionado com um funcionário de um restaurante, entretanto encerrado, subiram para 10, estando cerca de 70 pessoas em vigilância ativa, revelou esta quinta-feira a presidente da câmara.

Adelaide Teixeira disse à agência Lusa que teve conhecimento de um novo caso, ao final do dia de quarta-feira, que se juntou aos nove já anteriormente registados, não havendo novos positivos nos testes mais recentes.

"Os dados de hoje de manhã indicam resultado negativo para pessoas testadas na quarta-feira, pelo que passa para 10 o número de infetados no concelho", os quais têm ligações familiares, sublinhou.

Segundo a autarca, ligada a esta cadeia de transmissão da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 há ainda "uma outra pessoa infetada, mas reside em Nisa", outro concelho do mesmo distrito alentejano.

A origem deste foco está relacionada com um funcionário de um restaurante de Portalegre, que se encontra encerrado há vários dias.

A presidente do município referiu que "não há nenhum infetado hospitalizado" e que "estão todos confinados nos domicílios".

Questionada pela Lusa, Adelaide Teixeira não soube precisar o número de testes realizados na quarta-feira, mas afirmou que estão a ser feitos mais testes hoje e que estes vão continuar nos próximos dias.

"Continuamos a testar, com uma abrangência grande, por precaução, para avaliar se existe mais alguma pessoa infetada com covid-19 e também para detetar todas as possíveis transmissões", salientou.

Em "vigilância ativa", explicou, encontram-se "cerca de 70 pessoas" que terão tido algum contacto com infetados.

O primeiro caso relativo a este surto foi reportado no dia 02 de setembro.

Portugal contabiliza pelo menos 1.852 mortos associados à covid-19 em 62.126 casos confirmados de infeção, segundo o boletim divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A nível global, a pandemia provocou mais de 904 mil mortos e quase 28 milhões de casos de infeção.