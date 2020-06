Sobe para 111 o número de infetados com coronavírus devido a festa ilegal em Lagos

O número de casos positivos de covid-19 associados à festa em Odiáxere, no concelho de Lagos, subiu para 111, dos quais 19 são crianças com menos de 9 anos, indicou hoje a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

"Foi registado, até à meia-noite de dia 21 de junho, um total de 111 casos positivos para covid-19 associados ao 'cluster' da festa de Odiáxere, em Lagos", que se realizou em 07 de junho, lê-se num comunicado divulgado pela ARS Algarve.

Aquela entidade destacou ainda que "entre estes casos encontram-se 19 crianças com idade igual ou inferior a nove anos".