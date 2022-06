Sobe para 119 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal

Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Já são 119 os casos de varíola dos macacos em Portugal. Há mais 19 casos de infeção do vírus de Monkeypox nas últimas 24 horas, segundo informou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira."Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis", lê-se no cominucado da DGS.Todos os casos confirmados são de homens, entre os 20 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.A maioria das infeções registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas há registos também nas regiões Norte e Algarve.