Seis utentes e seis funcionários de um lar de idosos privado de Vila Nova de Gaia estão infetados com o novo coronavírus, num foco que resultou em mais quatro casos positivos na comunidade, indicou esta quarta-feira fonte oficial.

O caso surgiu no lar Qualitavida, na freguesia de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, e, segundo a fonte da autoridade regional de saúde do Norte, todos os doentes estão estáveis.

"Estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde", acrescentou, em resposta a pedidos de esclarecimento da agência Lusa.

A Lusa tentou também obter esclarecimentos de responsáveis pelo lar, neste caso sem êxito.

