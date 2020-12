Sobe para 13 número de mortos por legionella em surto no Norte

Sobe para 13, o número de vítimas mortais do surto de legionella nos concelhos de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Matosinhos. Avança o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças que entre 21 de novembro e dia 3 deste mês "foram notificados mais sete casos e quatro óbitos, resultando em 79 casos e 13 óbitos identificados".Há, assim, um total de 92 casos em que a média de idades é de 74 anos (o doente mais novo tem 46 anos e o mais velho 97). Revela o centro europeu que na última semana, "mais dois casos foram notificados e salienta que a idade das vítimas mortais é de 74 a 92 anos". Salienta ainda que a "investigação epidemiológica está em curso, incluindo avaliação clínica e ambiental e amostragem para comparação isolada"."Até agora, não houve correspondência entre os genótipos do Legionella pneumophila serogrupo 1 isolados de pacientes e fontes ambientais", revela o relatório europeu. A Administração Regional de Saúde do Norte assinala uma "diminuição acentuada" de casos de ‘legionella’, desde que foram desligadas as torres de refrigeração da empresa Longa Vida, em Matosinhos.