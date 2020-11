Sobe para 156 o número de infetados com Covid-19 na cadeia de Tires

O número de infetados com coronavírus na prisão de Tires aumentou esta segunda-feira para 156. Segundo sabe o, há até ao momento 148 reclusas infetadas, cinco guardas prisionais, dois profissionais de saúde e ainda uma cozinheira.Recorde-se que esta segunda-feira, a União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) considerou inaceitável a situação das reclusas infetadas com Covid-19 no estabelecimento prisional de Tires, e disse que houve "grave negligência das autoridades prisionais neste estabelecimento".A UMAR veio responsabilizar também as autoridades prisionais nos atrasos no fornecimento de refeições, recusas de acesso de advogados às detidas e isolamentos de 22 horas nas celas, em clara violação dos direitos.