Sobe para 16 o número de mortes por Covid-19 na Misericórdia de Alcáçovas

O número de óbitos no surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo (Évora), subiu para 16, com a morte de mais dois utentes, revelou esta segunda-feira o provedor.

João Penetra explicou à agência Lusa que os dois óbitos aconteceram no domingo, nomeadamente um idoso que se encontrava no lar da Misericórdia e uma idosa que tinha sido "transportada para o hospital de Beja", devido "à sobrecarga do hospital de Évora".

Num comunicado assinado pelo provedor e publicado na página da instituição na rede social Facebook, no domingo à noite, a instituição explicou que já foi infetado pelo vírus que provoca a covid-19 um total de 87 utentes.